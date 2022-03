Bald geht es mit dem Rätselraten wieder los – und die Jury steht mittlerweile auch fest! Am kommenden Samstag startet The Masked Singer und will mit einer sechsten Staffel wieder die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen begeistern. Auch in diesem Jahr gibt es in der Jury eine Mischung aus bekannten und neuen Gesichtern: Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48) werden wieder einmal die Stamm-Juroren in diesem Jahr sein!

Das gab nun das Branchenmagazin DWDL bekannt. Doch Ruth und Rea werden sich nicht allein den Kopf darüber zerbrechen, wer alles unter den Masken steckt. In der ersten Folge bekommen die beiden nämlich Unterstützung von niemand Geringeres als Comedian Ralf Schmitz (47). Die drei sind nicht allein für die Unterhaltung an diesem Abend verantwortlich. Aller Voraussicht nach wird auch Moderator Matthias Opdenhövel (51) dabei sein und durch die Sendung führen, denn nach seiner Covid-Erkrankung sollte er wieder fit sein.

Am Samstag dürfen sich Fans endlich auch einen ersten Live-Eindruck von den diesjährigen Kostümen machen. Bislang wurden sechs Masken der Öffentlichkeit vorgestellt: der Seestern, das Zebra, die Möwe, der Dornteufel, der Gorilla und der Koala. Freut ihr euch auf die neue Staffel? Stimmt in der Umfrage ab!

Ralf Schmitz

Ruth Moschner bei "The Masked Singer" 2020

Rea Garvey bei "The Masked Singer"

