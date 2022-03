Sissi Hofbauer wagt eine echte Typveränderung! Die hübsche Influencerin wurde vielen TV-Zuschauern besonders durch Das Sommerhaus der Stars bekannt. In der Sendung trat das Model an der Seite ihres Verlobten Benjamin Melzer noch mit langer blonder Mähne auf. Doch von diesem Look hat sich die Wahl-Rheinländerin jetzt verabschiedet: Sissi hat sich die Haare abgeschnitten – und trägt jetzt einen frechen Bob!

In ihrer Instagram-Story nahm die Schwester von Anna Hofbauer (33) ihre Follower mit zum Friseur. Dort war bereits zu sehen, dass eine Menge Haare weichen mussten – und tatsächlich: Wenig später präsentierte sich Sissi ihren Fans mit gerade einmal schulterlanger Frise! "Ich bin megahappy!", freute sie sich. Und auch ihr Verlobter war total begeistert von der Verwandlung: "Wer ist die hotte Lady? Da hab ich mir eine heiße Schnitte angelacht!"

Seit vier Jahren sind Sissi und das Transgender-Model schon ein Paar. Der 35-Jährige schrieb seine Auserwählte damals im Netz an und es funkte anschließend. Inzwischen planen die zwei sogar bereits ihre Hochzeit – denn im Frühjahr 2021 machte Ben seiner Liebsten einen Heiratsantrag.

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer, TV-Bekanntheit

Instagram / benjaminryanmelzer Sissi Hofbauer mit neuer Frisur

Privat Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer, 2021

