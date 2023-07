Selbstzweifel: Ben und Sissi Melzer bauen einander auf

Ach wie süß! Sissi (27) und Benjamin Melzer gelten als Traumpaar in der Reality-TV-Welt. Seit mehr als vier Jahren gehen der Influencer und die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin gemeinsam durchs Leben. Erst vor wenigen Monaten gaben sie sich in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Doch auch wenn die Ehe der beiden nicht besser laufen könnte, haben beide immer mal wieder mit Selbstzweifeln zu kämpfen. Im Promiflash-Interview erzählt Ben, wie sie damit umgehen.

"Definitv hat sie auch mit Zweifeln zu kämpfen. Ich nenne sie ja auch Perfektionissi, sie ist vielleicht sogar noch schlimmer als ich, was das angeht", erzählt Ben Promiflash auf dem Ernsting's-family-Event in Hamburg, zu dem er ohne seine Frau erschien. "Wenn wir uns angucken und ich sage ‘heute ist so ein Tag’, dann weiß sie schon Bescheid, dann ist sie besonders fürsorglich – oder andersherum", verrät das Malemodel. Sie würden sich dann gegenseitig aufbauen. "Wir sagen immer, alleine sind wir gut, aber zusammen sind wir besser", schwärmt Ben.

Die frisch Verheirateten wollen erst mal nur für sich bleiben. Kinder schließen sie zum jetzigen Zeitpunkt noch aus. Sie möchten lieber noch Zeit zu weit genießen und noch viel zusammen erleben. Außerdem haben die beiden schon ein haariges Baby – ihren Hund Zeus.

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer, Reality-TV-Star

Privat Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer auf Santorini, Griechenland

Instagram / sissimariehofbauer Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer im September 2022

