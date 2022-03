Geht der Zoff zwischen Pete Davidson (28) und Kanye West (44) jetzt in die nächste Runde? Seit Monaten streiten sich Kim Kardashians (41) neuer Partner und ihr Ex-Mann öffentlich in den sozialen Medien. Kanye greift dabei auch immer wieder seine Ex-Frau verbal an. Nachdem aus geleakten Chats zwischen den beiden Männern hervorging, dass sie sich treffen und die Sache klären wollen, ist vor allem eine Person jetzt besorgt: Kim.

Wie eine Quelle The Sun berichtete, macht sich die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin Sorgen, falls die beiden sich wirklich treffen sollten. "Kim möchte Kanye und Pete lieber so weit wie möglich voneinander fernhalten. Sie möchte nicht, dass sie sich persönlich treffen, weil sie befürchtet, dass das eine totale Katastrophe sein könnte", plauderte der Insider aus. Sie wolle das Ganze lieber "hinter verschlossenen Türen halten".

Die ganze Familie sei über Kanyes Verhalten besorgt, verriet die Quelle weiter. "Sie lieben ihn immer noch, aber sie sind wütend darüber, wie er sich Kim gegenüber verhält. "Sie konzentrieren sich alle auf die Kinder und versuchen, sie von dem Drama abzuschirmen, aber sie befürchten, dass es noch schlimmer wird, bevor es besser wird, besonders wenn die Show nächsten Monat ausgestrahlt wird." Die neue Show "The Kardashians" wird ab 14. April auf Hulu bzw. in Deutschland auf Disney+ verfügbar sein.

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Instagram 2022

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, New York 2019

