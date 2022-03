Kim Kardashian (41) sendet ihrem Bruder Robert (35) emotionale Geburtstagsgrüße. In den vergangenen Wochen musste sich der Keeping up with the Kardashians-Star immer wieder mit Sticheleien seines Noch-Ehemanns Kanye West (44) auseinandersetzten. Doch trotz des Scheidungsdramas findet die Unternehmerin noch Zeit für die schönen Dinge des Lebens und ihre Familie. Kim veröffentlichte nun ein putziges Throwback-Foto und widmete Rob ein paar rührende Zeilen zu seinem Geburtstag.

"Ich liebe dich so sehr, Robbie! Alles Gute zum Geburtstag", schrieb die vierfache Mutter zu der süßen Aufnahme von sich und ihrem Bruder aus ihren Kindheitstagen auf Instagram. Auf dem Bild sitzen die TV-Bekanntheit und der Reality-TV-Star auf einem Jetski und strahlen in die Kamera. "Es gibt keine Wörter, die beschreibe könnten, wie besonders du bist! Du bist nicht nur der lustigste, sondern auch der beste Mensch der Welt", betonte die 41-Jährige.

Auch Mama Kris Jenner (66) gratulierte ihrem Sohn zu seinem 35. Geburtstag und teilte eine Reihe von Schnappschüssen ihres Nachwuchses auf Instagram. "Alles Gute zum Geburtstag [...]. Du bist zu der schönsten Seele herangewachsen, zu dem besten Vater, den wundervollsten Bruder, Onkel, Enkel und Freund", kommentierte die Unternehmerin die Bilder.

