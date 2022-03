An Jared Leto (50) kommt aktuell wohl keiner vorbei. Der Frontmann der Band Thirty Seconds to Mars hat sich in den vergangenen Jahren als ziemlich erfolgreicher Schauspieler einen Namen gemacht. Nun hat sich der Oscarpreisträger mit der Hollywood-Beauty Anne Hathaway (39) zusammengetan. Die beiden spielen in der Serie "WeCrashed" ein Ehepaar. Nun feierte diese Serie Premiere und Anne und Jared legten einen ziemlich stylishen Red-Carpet-Auftritt hin!

Am Donnerstagabend machte das Duo den roten Teppich im Academy Museum of Motion Pictures unsicher. In äußerst eleganten Looks flanierten die beiden an den Fotografen vorbei. Während Anne auf ein hellblaues Kleid mit raffinierten Cut-Outs setzte, erschien Jared in einem edlen Anzug des Luxuslabels Gucci. Dazu kombinierte der House of Gucci-Darsteller glamouröse Mesh-Handschuhe und rote Schuhe.

Ab dem 18. März können die Fans "WeCrashed" auf Apple TV+ gucken – doch wird Jared selbst auch einmal reinschauen? Wohl eher nicht. In einem früheren Interview hatte der 50-Jährige nämlich verraten, dass er sich seine eigenen Werke nicht zu Gemüte führt. "Ich glaube, dann am besten abgeliefert zu haben, wenn ich über die Figur nicht aus dieser Perspektive nachdenke, von außen heraus", hatte er in SiriusXM’s "The Jess Cagle Show" erklärt.

Getty Images Anne Hathaway, Schauspielerin

Getty Images Jared Leto, Schauspieler

Getty Images Jared Leto im März 2022

