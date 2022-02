Kim Kardashian (41) will endlich Ruhe. Die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit reichte Anfang vergangenen Jahres die Scheidung von Kanye West (44) ein und ist seitdem glücklich mit ihrem neuen Freund Pete Davidson (28). Doch ihr Ex macht ihr das Leben momentan ziemlich schwer, indem er ihren Neuen ständig beleidigt oder ihre Erziehung anzweifelt. Nichtsdestotrotz hofft Kim nach wie vor auf eine Versöhnung mit Kanye!

Ein Insider sprach mit Daily Mail über die derzeitige Gefühlslage der Unternehmerin. "Ihr größter Wunsch ist es, eine gesunde Beziehung zu Kanye als Elternteil zu haben, und sie wird weiterhin alles tun, um die Dinge in diese Richtung zu bewegen", erklärte dieser. Vor allem die vier gemeinsamen Kinder North (8), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (2) stehen dabei in Kims Fokus: "Am Ende des Tages [...] möchte sie immer, dass die Kinder Kanye im besten Licht sehen und die beste Beziehung zu ihm haben."

Die schwere Zeit der Scheidung durchsteht die 41-Jährige nun vor allem durch Ablenkung, aber auch ihre eigene Familie unterstützt sie mit aller Kraft. "Sie versucht ihr Bestes, um stark, ruhig und positiv zu bleiben, sich auf ihre Kinder zu konzentrieren und mit ihrer Arbeit beschäftigt zu bleiben", gab ein anderer Insider aus ihrem näheren Umfeld zu.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West, Dezember 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2021

