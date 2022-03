Sarah Engels (29) genießt die Nähe zu ihrer kleinen Tochter Solea. Im Dezember des vergangenen Jahres ist die Sängerin zum zweiten Mal Mutter geworden. Im Netz spricht die "Love is Love"-Interpretin regelmäßig über ihren neuen Alltag als zweifache Mama und plaudert dabei so manch persönliche Info aus. Nun verriet Sarah, dass sie in naher Zukunft wohl nicht vorhat, ihre Tochter abzustillen.

Im Rahmen eines Q&A auf Instagram beantwortete die 29-Jährige die Frage eines Fans, wann sie vorhabe abzustillen. "Ich habe mir noch keine Gedanken dazu gemacht", teilte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin mit. Sie liebe es zu stillen und betonte, dass es für sie ein schönes Gefühl sei. Daher habe Sarah auch noch nicht überlegt, wie lange sie ihre Tochter stillen möchte.

Ein weiterer Follower der einstigen The Masked Singer-Gewinnerin wollte von ihr wissen, ob sie trotz ihrer zwei Kinder auch noch ohne diese Zeit mit ihrem Mann Julian (28) oder Freunden verbringe. "Na klar – auch mit Kindern ist es wichtig, dass man sich Zeit für sich/die Ehe nimmt und auch mal ausgeht, einen Spieleabend macht oder Sonstiges", stellte die Influencerin klar.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea

Anzeige

Instagram / julbue Sarah Engels und ihre Tochter Solea

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de