Madonna treibt es mit ihrem Jugendwahn auf die Spitze. Die 63-Jährige sorgt in letzter Zeit mit ihrem Social-Media-Auftritt für viel Gesprächsstoff: So zeigte sie dort nicht nur ihren nackten Hintern und ihre blanken Brüste, sondern legt auch extreme Filter über Bilder ihres Gesichts. Dafür musste die Sängerin von ihren Fans schon einige Kritik einstecken – und die sind nicht die einzigen, denen ihre Fotos zu weit gehen! Auch Madonnas Kinder sind mit dem Auftreten ihrer Mutter nicht einverstanden.

"Lourdes (25), Rocco (21) und die anderen vier Kinder gehen bei diesem Thema mit ihrer Mutter vorsichtig vor, aber es ist so weit, dass sie sich Sorgen um sie machen", berichtete ein Insider Heat Magazine. Der Versuch, so viel jünger auszusehen und vermutlich auch vor OPs nicht zurückzuschrecken, missfalle ihren Kindern: "Sie will es nicht hören, aber sie werden es nicht weiter zulassen." Der Jugendwahn der Popikone habe jedoch auch einen traurigen Grund. "Sie ist nicht bereit, die Musik aufzugeben – aber die ganze Branche ist so sehr auf die Jugend ausgerichtet", erklärte die Quelle.

Madonna selbst hatte sich nach der krassen Kritik auf ihre Filter-Bilder, auf denen sie sich um Jahrzehnte jünger schummelt, kampflustig gezeigt. Denn sie hatte nicht etwa aufgehört, so offenherzig zu posten, sondern fleißig weitere Fotos geteilt. "Leg dich nicht mit mir an!", und "Ich bin mir sicher, dass 'dumm' nicht auf meiner Stirn steht", hatte sie kurz nach dem Shitstorm dazu geschrieben.

Instagram / madonna Madonna im Februar 2022

Instagram / madonna Madonna mit ihren Kindern im November 2020

Instagram / madonna Madonna

