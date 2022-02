Madonna (63) ist seit Jahrzehnten eine Ikone in der Musikszene. Vor allem für ihre extravaganten Bühnenauftritte und ihre coolen Looks ist die Queen of Pop bekannt. Aber auch im Netz zeigt sich die Sängerin gern von ihrer jugendlich-frischen Seite. Doch wenn es nach ihren Followern geht, übertreibt es die Künstlerin in letzter Zeit etwas mit der Bildbearbeitung. Das lässt sich Madonna jedoch nicht gefallen und feuert hart gegen ihre Hater!

Der 63-Jährigen ist wohl völlig egal, was ihre Community über sie denkt. In ihrer Instagram-Story teilt Madonna nämlich ein Selfie von sich, zu dem sie schreibt: "Leg dich nicht mit mir an!" Doch dabei belässt es die "Like A Virgin"-Interpretin nicht – denn mit einem weiteren Post holt sie erst richtig zum Gegenschlag aus. "Ich bin mir sicher, dass 'dumm' nicht auf meiner Stirn steht", kommentiert sie in ihrer Insta-Story.

Doch nicht nur mit ihren augenscheinlich bearbeiteten Bildern sorgte die Sängerin zuletzt für Aufsehen – auch ein Schnappschuss vom stillen Örtchen erregte die Aufmerksamkeit vieler Insta-User. So schrieb Madonna zu einem Toiletten-Bild von sich: "I’m getting my shit together, finally!" (auf Deutsch: "Ich kriege meinen Scheiß auf die Reihe, endlich!"). Ihre Supporter fanden diesen Beitrag mehr oder weniger lustig.

Getty Images Madonna im September 2016 in London

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

