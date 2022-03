Das war die Reaktion seines Sohnes! Michael Bublé (46) und seine Ehefrau Luisana Lopilato (34) verkündeten im Februar dieses Jahres, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Ihre drei gemeinsamen Kinder dürfen sich über ein Geschwisterchen freuen – und das tun sie auch, wie der Sänger in einem Interview verriet. Vor allem aber die Reaktion des sechsjährigen Elias auf die Baby-News war total witzig!

In der Talkshow The View verriet Michael, dass er und Luisana ihren Kindern an Weihnachten von den schönen Neuigkeiten erzählt haben. Als Elias daraufhin etwas traurig daher geschaut hatte, fragte der "Feeling Good"-Interpret, was los sei. "Warum habt ihr uns nicht dazugeholt, als ihr euch verliebt und das Baby gemacht habt?", fragte Elias.

Michael habe bis heute keine richtige Antwort auf diese Frage parat. "Sie wissen ja nicht, was da passiert. Also ist es wirklich süß. Sie wissen, dass Mamas und Papas sich verlieben und dann ein Baby haben wollen, also will er auch eingeladen werden", lachte der kanadische Musiker im weiteren Interview.

Instagram / michaelbuble Michael Bublé mit seiner Familie

Instagram / luisanalopilato Luisana Lopilato und Michael Bublé, September 2020

Getty Images Michael Bublé, Sänger

