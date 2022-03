Sängerin Rihanna (34) und ihr Freund A$AP Rocky (33) sind aktuell im absoluten Babyfieber. Schon in wenigen Wochen werden die beiden zum ersten Mal Eltern und vor allem die "We Found Love"-Interpretin präsentiert nur zu gern ihren immer größer werdenden Babybauch in heißen Outfits. Sehr viel mehr ist über den Nachwuchs der beiden bisher aber nicht bekannt. Nun wurde Rihanna beim Shoppen von Babykleidung erwischt und verriet dabei wohl ungewollt das Geschlecht ihres Kindes...

Paparazziaufnahmen, die The Sun vorliegen, zeigen die 34-Jährige in einem gewöhnlichen Supermarkt shoppen – so weit, so unspannend. Doch beim genaueren Hinschauen dürfte aufmerksamen Fans sofort ins Auge stechen, dass die Musikerin sich in die Babyabteilung verirrt hat und ganz entspannt Babyklamotten shoppt. Und tatsächlich hält sich die werdende Mama auch eher bei den Mädchenklamotten auf: So landet unter anderem ein rotes Rüschenkleid in ihrem Einkaufswagen.

Erst vor wenigen Tagen ließ es sich RiRi dann aber nicht nehmen, doch über ihre Schwangerschaft zu sprechen. In einem Interview mit Elle erwähnte sie ganz beiläufig, wie fortgeschritten ihre Schwangerschaft ist. "Es gibt auf jeden Fall einen Schwangerschafts-Glow, aber es gibt auch weniger schöne Tage. Besonders im letzten Drittel der Schwangerschaft, wenn man aufwacht und sich fragt: "Oh, muss ich mich wirklich anziehen?", erzählte die Sängerin.

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

Instagram / badgalriri Rihanna, Unternehmerin

Instagram / badgalriri Rihanna, Musikerin

