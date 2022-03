An Shawn Mendes (23) prallten diese Aussagen wohl ab! Der Sänger war rund zwei Jahre mit Camila Cabello (25) zusammen, bis sie im November 2021 dann überraschend ihre Trennung verkündeten. Während ihrer Beziehung gab es viele Schlagzeilen rund um eine mögliche Verlobung. Doch der "If I Can't Have You"-Interpret ließ sich davon nicht unter Druck setzen, wie er nun verriet. Shawn juckte die Meinungen anderer nämlich nicht!

Die Liebe zwischen den beiden Musikern stand oft im Fokus der Öffentlichkeit. "Das ist mir ehrlich gesagt egal", erklärte der 23-Jährige nun aufrichtig im Interview mit Billboard. Was die Medien aus deren Beziehung gemacht haben, scheint ihn also nicht wirklich zu stören. Kurz nach der Trennung hatte Shawn jedoch mit einigen schwierigen Gedanken zu kämpfen.

"Du realisierst anfangs nicht, was danach alles kommt", erzählte er in einem Video, in dem er über seine neuen Tracks redete, die offensichtlich von dem Liebes-Aus handeln. Erst ab einem gewissen Punkt habe Shawn gemerkt, dass er nun wirklich allein sei.

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei der Met Gala im September 2021

Anzeige

MEGA TheMegaAgency.com Shawn Mendes, Januar 2022

Anzeige

Überrascht es euch, dass Shawn die Kommentare so kalt gelassen haben? Ja, irgendwie schon. Nee, man muss so was ausblenden. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de