Wie steht es um Laura Hinks Familienplanung? Die Blondine verkörpert bei Berlin - Tag & Nacht die rebellische Lynn. Im vergangenen Jahr wurde die Laiendarstellerin vor eine neue schauspielerische Herausforderung gestellt: Lynn wurde schwanger und brachte ein Kind zur Welt. Aber wie sieht es im echten Leben aus? Wünscht Laura sich auch irgendwann mal Kinder? Das hat sie Promiflash verraten.

Im Interview mit Promiflash plaudert die Influencerin aus, dass sie irgendwann auf jeden Fall Mama werden möchte. "Ja, ich kann mir definitiv vorstellen, Kinder zu bekommen. Als Laura kann ich da klar mit Ja antworten", sagt sie. Die TV-Bekanntheit hat auch schon eine ziemlich konkrete Vorstellung, wie viele Kinder sie haben möchte: "Zwei, drei Kinder wären ganz toll."

Momentan ist Laura überglücklich mit ihrem Co-Star Marcel Maurice Neue (32) zusammen. Im Juli vergangenen Jahres betonte der 31-Jährige, was er am meisten an seiner Freundin liebe. "Sie gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit, von Zuhause. Und ich mag ihre Grübchen sehr, wenn sie lächelt. Das verzaubert mich", schwärmte er.

Instagram / laura__hnk Laura Hink und Marcel Maurice Neue im März 2022

Instagram / laura__hnk Laura Hink, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

RTLZWEI "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller Marcel Maurice Neue und Laura Hink

