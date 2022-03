Wie süß! Erst im November vergangenes Jahres machte Casey Affleck (46) seine neue Beziehung öffentlich: Nach der Trennung seiner Langzeitfreundin Floriana Lima (40) schwebt der Schauspieler nun wieder im Liebesglück. Mit Caylee Cowan (24) scheint der Bruder von Ben Affleck (49) ziemlich happy zu sein und teilt dies auch gerne im Netz anhand niedlicher Schnappschüsse mit. Nun genoss das Paar offenbar ein paar Tage Auszeit am Strand: Dabei wurden Casey und Caylee ziemlich turtelnd gesichtet!

Am Strand von Tulum in Mexiko sprangen die zwei gemeinsam ins kühle Nass und ließen dabei auch keine Zärtlichkeiten aus: Paparazzi lichteten das Paar beim Knutschen und Selfies schießen ab. Der Oscar-Gewinner trägt dabei eine gelbe Blumenhose, während die 24-Jährige in einem knappen rot-weißen Bikini ihre Kurven zur Schau stellt.

Erst im Januar teilte der "Ocean's Eleven"-Darsteller auf seinem Instagram-Account das erste Knutsch-Bild mit seiner neuen Liebsten. "Mein Schatz, du machst mich jeden Tag zu einem besseren Mann. Du könntest mich schubsen, zerren und herumtragen, aber stattdessen gehst du einfach mit mir, redest mit mir und bringst mich zum Lachen", schwärmte er unter dem Post mit Caylee.

Anzeige

Getty Images Casey Affleck

Anzeige

MEGA Casey Affleck mit seiner Freundin Caylee am Strand

Anzeige

Instagram / caseyaffleck Caylee Cowan und Casey Affleck, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de