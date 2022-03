Ist für Jenefer Riili die Familienplanung schon abgeschlossen? Zusammen mit Matthias Höhn (26) hat die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihren Sohn Milan. Vor etwa einem Jahr ging die Beziehung mit ihrem ehemaligen Co-Star allerdings in die Brüche. Seitdem schlägt sich die Influencerin als Single-Mama durch und hat Probleme damit, einen potenziellen Partner kennenzulernen. Doch wünscht sich Jenefer trotzdem noch weitere Kinder? Das verriet sie nun im Netz.

In ihrer Instagram-Story teilte die Bayerin ihre Gedanken zum Thema Nachwuchs. Da sie selbst mit Geschwistern aufgewachsen ist, will Jenefer eigentlich nicht, dass Milan ein Einzelkind bleibt. "Mal denke ich, ich will noch eins, und dann wieder doch nicht. Aber bekommt man ein zweites Kind, damit das erste nicht allein ist?", fragte sie sich selbst. Außerdem habe die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin derzeit ohnehin keinen Partner, gab aber zu bedenken: "Man braucht nicht zwangsläufig einen Mann dazu. Ich komme auch sehr gut alleine klar mit Kind." Das nächste würde sie jedoch trotzdem gerne mit ihrem zukünftigen Ehemann bekommen.

Ihr Sohnemann hingegen war alles andere als geplant. Wie sie im Dezember verriet, entstand der Kleine beim ersten Mal mit Matze. "Wir haben danach auch noch die Pille danach genommen, ganz krass", berichtete Jenefer. Rückblickend sei ihr Spross jedoch das Beste, das ihr hätte passieren können.

