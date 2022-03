Leni Klum (17) zieht mal wieder alle Blicke auf sich! Die Tochter von Germany's next Topmodel-Jurorin Heidi Klum (48) ist mittlerweile selbst ein erfolgreiches Model. Die Laufstegschönheit kann sich vor Jobs kaum retten: Erst vor wenigen Wochen zierte sie das Cover von Harper's Bazaar. Eigentlich wurde die gebürtige US-Amerikanerin mit ihrer blonden Mähne berühmt, doch Ende Januar überraschte sie ihre Fans plötzlich mit einer brünetten Haarpracht. Jetzt präsentierte Leni ihre neue Frisur erstmals auf einem Event!

Vor wenigen Tagen fand in Los Angeles das Miss Dior Pop-Up-Opening statt – und natürlich durfte die 17-Jährige als Markenbotschafterin dabei nicht fehlen. Bei dem Event trug sie eine orangefarbene Hose und eine dazu passende Bluse im Color-Blocking-Style. Ihren Look rundete sie mit einer schwarzen Tasche von Dior und goldenen Stilettos ab. Auf den Fotos strahlte Leni regelrecht – und ihre braune Haarpracht kam in dem Outfit perfekt zur Geltung.

Anfang März hatte die Beauty bereits durchblicken lassen, wie stolz sie darauf sei, das neue Gesicht der Marke Dior zu sein. "Ich fühlte mich sehr geehrt, als Dior vor einigen Monaten auf mich zukam. Seit ich 14 bin, benutze ich die Beauty-Produkte und bin ein riesiger Fan der Marke", schwärmte Leni im Interview mit Bild.

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

Anzeige

BFA / ActionPress Leni Klum, Model

Anzeige

BFA / ActionPress Leni Klum auf dem Miss Dior Pop-Up-Opening im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de