Queen Elizabeth II. (95) hat offenbar ein Vorhaben! Nachdem es ihr zuletzt wieder besser gegangen war, klagte sie in den vergangenen Wochen immer öfter über gesundheitliche Probleme. Eine Coronainfektion und Fußprobleme setzten die britische Monarchin außer Gefecht. Auf Schloss Windsor kurierte sie sich zuletzt aus. Denn sie hat ein großes Ziel: Elizabeth möchte unbedingt an dem Gedenkgottesdienst von Prinz Philip (✝99) teilnehmen!

Laut The Sun gibt es dafür auch einen konkreten Plan. Der besondere Anlass findet am 29. März in der Westminster Abbey statt. Doch die britische Königin war zuletzt nicht mehr so mobil wie sonst. Angeblich sitzt sie daher manchmal sogar im Rollstuhl. Berichten zufolge soll Elizabeth deshalb von ihrem zu Hause Windsor Castle mit einem Helikopter zu der Kirche geflogen werden. Denn ihre Ärzte sollen um ihren gesundheitlichen Zustand offenbar immer noch besorgt sein. Bei dem kurzen Flug zum Gedenkgottesdienst handelt es sich demnach um eine Vorsichtsmaßnahme.

Dadurch wäre die Queen nicht allzu lange auf den Beinen unterwegs und könnte an dem wichtigen Anlass zu Ehren ihres verstorbenen Mannes Philip mitwirken. Einer wird die Feierlichkeiten jedoch schwänzen: Prinz Harry (37) wird für den Gedenkgottesdienst nicht nach London reisen, wie ein Sprecher vor wenigen Tagen bestätigt hatte.

Getty Images Queen Elizabeth II. auf Windsor Castle im Februar 2022

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. an ihrem 60. Hochzeitstag

Getty Images Prinz Harry bei der Beerdigung von Prinz Philip im April 2021

