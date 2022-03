Endlich können Justin (28) und Hailey Bieber (25) wieder lachen! Mitte März hatte das Model seine Fans in Angst und Schrecken versetzt. Die Beauty hatte Symptome eines Schlaganfalls gezeigt und musste schließlich wegen eines Blutgerinnsels ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein schlimmer Schock für die Blondine und ihren Ehemann – doch diesen haben die zwei nun anscheinend verdaut: Justin und Hailey wurden superhappy bei einem Date erwischt!

Aktuelle Paparazzifotos, die unter anderem Mirror vorliegen, zeigen die Eheleute am Wochenende in Los Angeles. Offenbar total glücklich schlenderten die zwei durch die Stadt und wirkten ganz ausgelassen. Laut dem UK-Magazin genossen die Turteltauben in L.A. zudem einen Restaurantbesuch – Haileys gesundheitliche Probleme konnten sie dabei wohl gut vergessen.

Dass es seiner Ehefrau so schlecht ging, bereitete Musiker Justin besonders große Angst. Ein Insider verriet, der Sänger sei voller Sorge um die 25-Jährige gewesen: "Er sagte, dass er sie nicht verlieren dürfe und dass er um jeden Preis die beste medizinische Behandlung wolle!"

Hailey Bieber, Model

Justin und Hailey Bieber im Juni 2021

Justin Bieber, März 2022

