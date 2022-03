Bei Justin Bieber (28) lagen die Nerven blank. Der Superstar ist seit drei Jahren glücklich mit seiner Frau Hailey (25) verheiratet – doch als sie aufgrund eines Blutgerinnsels kürzlich ins Krankenhaus musste, brach für den Sänger eine Welt zusammen. Am Frühstückstisch hatte das Model Symptome ähnlich eines Schlaganfalls, aber kurz nachdem die Beauty in die Klinik kam, wurde sie schon wieder entlassen. Justin nahm das Ganze jedoch ziemlich mit: So besorgt war er um seine Hailey!

Ein Insider berichtete gegenüber People, dass der "Sorry"-Interpret während des Vorfalls keine Sekunde von der Seite seiner Liebsten gewichen. "Er sagte, dass er sie nicht verlieren dürfe und dass er um jeden Preis die beste medizinische Behandlung wolle", gab die Quelle preis. Zusätzlich informierte er alle Freunde und Verwandten und bat sie, für Hailey zu beten. Das alles ging ihm das ganz schön nahe, wie der Informant betont: "Justin weinte, denn er hatte nicht damit gerechnet, dass seine junge Frau Symptome haben würde, die einem Schlaganfall gleichen."

Auf neuesten Bildern steht dem gebürtigen Kanadier der Stress der letzten Tage deutlich ins Gesicht geschrieben: In einem roten Jogginganzug steigt er aus dem Auto und geht zu seinem Privatjet, um zu einer Show zu fliegen. Dabei schaut er deutlich angespannt drein und es nicht mal der Ansatz eines Lächelns zu sehen.

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber mit seiner Frau Hailey

Anzeige

Instagram / haileybieber Sänger Justin Bieber mit seiner Frau Hailey

Anzeige

Getty Images Justin Bieber, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de