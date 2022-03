Jetzt muss Lindsey Vonn (37) erst einmal etwas kürzertreten. Im Ski-Sport machte sich die Blondine seit Anfang der 2000er-Jahre äußerst erfolgreich einen Namen. So wurde sie beispielsweise mehrfach Welt- und Olympiasiegerin, bis sie 2019 ihre aktive Karriere beendete. Doch der Leistungssport hat an der in Minnesota geborenen Beauty so einige Spuren hinterlassen. Infolge ihres risikoreichen Fahrstils muss Lindsey nun bald eine Knie-Prothese bekommen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Athletin jetzt ein kurzes Video, mit dem sie sich aus dem Krankenhaus bei ihren Fans meldete. "Die Operation gestern verlief gut", begann die 37-Jährige in ihrem Beitrag zu schreiben. Anschließend verriet Lindsey, dass der behandelnde Arzt gute Arbeit geleistet und eine Menge Knochensporne und Narbengewebe entfernt habe. "Hoffentlich kann ich mein Bein jetzt wieder vollständig durchstrecken!", zeigte sich die Sportlerin zuversichtlich.

Zudem verriet Lindsey, dass der Eingriff der letzte Schritt sei, um sich in ein bis zwei Jahren eine Knie-Prothese einsetzen zu lassen. Bis dahin hoffe sie jedoch, die Zeit bestmöglich überbrücken zu können, bevor die große Operation dann schließlich anstehe. "Der Preis, den wir zahlen, um das zu tun, was wir lieben. Aber es lohnt sich nichtsdestotrotz", versicherte Lindsey.

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn im März 2022

Getty Images Lindsey Vonn, Skirennläuferin

Getty Images Lindsey Vonn, 2021

