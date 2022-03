Aurora Hunziker (25) erinnert sich an eine dunkle Zeit in ihrem Leben zurück. Als Tochter von Michelle Hunziker (45) und Eros Ramazzotti (58) steht die brünette Schönheit bereits seit Kindertagen im Rampenlicht. So begeistert sie auf ihrem Social-Media-Account beispielsweise regelmäßig rund 2,3 Millionen Abonnenten. Die Beauty scheut es jedoch nicht, auch ernstere Themen anzusprechen. Jetzt erzählte Aurora ganz offen von ihrer gefährlichen Neigung zum Alkohol.

In einem TV-Interview mit Francesca Fagnani für die Sendung Belve öffnete sich die brünette Beauty zu ihrer Vergangenheit mit dem Suchtmittel. So erzählte die Italienerin, dass sie immer große Angst vor Drogen gehabt habe, aber stets in der Nähe von Alkohol war. In ihrer Jugend habe sie dann regelmäßig getrunken, bis sie vor rund acht Jahren mit einer schweren Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. "Ich muss sagen, dass es mir sehr schlecht ging und sie mich in einem Krankenwagen wegbrachten", erzählte die Beauty. Da sie jedoch noch minderjährig gewesen sei, habe man sie direkt in eine Kinderklinik gefahren, wo Aurora schließlich behandelt wurde.

Wie ernst ihre Lage damals war, wurde ihr dann erst wenig später bewusst gemacht. "Der Arzt sagte mir am nächsten Tag, dass ich einen Alkoholspiegel hatte, an dem ein erwachsener Mann wahrscheinlich gestorben wäre", erinnerte sich Aurora zurück. "Er sagte zu mir: 'Ich weiß nicht, ob Ihnen ein Wunder widerfahren ist oder Sie einfach nur eine eiserne Leber haben'", berichtete der Promi-Spross.

Instagram / therealauroragram Aurora Hunziker, Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti

Instagram / therealauroragram Aurora Hunziker im Februar 2022

Instagram / therealauroragram Aurora Hunziker im September 2021

