Jimi Blue Ochsenknecht (30) lässt die Hüllen fallen! Der Beau und seine Familie flimmern momentan mit Diese Ochsenknechts über die Bildschirme. In der aktuellen Folge inszenierten Natascha (57), Cheyenne (21) und Co. einen Überfall in deren Unterkunft auf Mallorca, um den Schauspieler auf den Arm zu nehmen. Jimi durchblickte den ausgeklügelten Plan allerdings – und rächte sich für die Aktion mit einer Nackt-Koch-Session!

Nach dem inszenierten Überfall sprang Jimi in den Pool – und betrat die Küche daraufhin nackt. "Ist ein bisschen kalt, aber... der ist normalerweise ein bisschen größer", scherzte der 30-Jährige und stellte sich an den Herd, um sich wieder seelenruhig dem Essen zu widmen. Sein Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (32) reagierte gelassen – Schwester Cheyenne schien jedoch ein wenig angewidert zu sein. "Ekelhaft, ich kotze mich gleich an", ätzte die Blondine.

Auch Familienoberhaupt Natascha schien die FKK-Show ein wenig irritiert zu haben, wie sie preisgab. "Ich musste auch erst mal weggucken und dachte: 'Hilfe!' Ich hab ihn ja schon lange nicht mehr gewickelt. Ist schon ein bisschen her", schmunzelte die Designerin.

"Diese Ochsenknechts" – sechs Episoden ab 21. Februar um 20.15 Uhr exklusiv bei Sky One und Sky Ticket sowie auf Abruf.

Sky/Jennifer Endom Jimi Blue Ochsenknecht bei "Diese Ochsenknechts"

RTL / bluesparrow GmbH Cheyenne Ochsenknecht, "Let's Dance"-Teilnehmerin 2022

ActionPress Natascha Ochsenknecht bei den "Bunte Beauty Days" in München 2019

