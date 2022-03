Da hat Jimi Blue Ochsenknecht (30) seiner Familie einen ordentlichen Schreck eingejagt! Dass der Moderator im Jahr 2020 mit seinen Finanzen ins Schleudern geraten war, ist kein Geheimnis. In der Reality-Serie Diese Ochsenknechts machte es sogar den Anschein, als wäre die Steuerfahndung hinter ihm her gewesen und stand an Natascha Ochsenknechts (57) Geburtstag vor der Haustüre. Doch nun die Wendung: Jimi hat alles nur inszeniert, um seine Liebsten auf den Arm zu nehmen!

In der zweiten Folge wurde die Situation aufgelöst: Die Steuerfahnder gaben sich als österreichische Schauspieler zu erkennen. "Ich liebe es ja, Leute zu veräppeln und vor allem meine Familie zu erschrecken. Deshalb dachte ich mir, wir machen jetzt eine gemeinsame Show", hatte Jimi sich im Vorfeld vorgenommen. Den Geburtstag seiner Mutter hatte er als den perfekten Zeitpunkt auserkoren. Einzig Bruder Wilson (31) wurde vorher eingeweiht – und der Streich ist gelungen. Seine Mutter war in hellem Aufruhr. "Am Anfang ist mir mein Herz in die Hose gerutscht", räumte Natascha rückblickend ein.

Kurz bevor Cheyenne Ochsenknechts (21) Partner Nino die angeblichen Schulden des "Die wilden Kerle"-Stars begleichen konnte, enttarnte dieser die Steuerfahnder. Bei seinen Familienmitgliedern herrschte große Erleichterung – und selbst Jimi hatte sich seine Lüge kurzzeitig selbst abgekauft. "Es war schon sehr gut gemacht, deshalb war ich da selber so drin und geschockt", amüsierte sich der 30-Jährige.

