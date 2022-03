Die Best Ager hauen auf der Berlin Fashion Week alle vom Hocker! Vom 14. bis zum 16. März schmiss sich alles, was in der Berliner Modeszene Rang und Namen hat, in Schale, um auf der Mercedes-Benz Fashion Week zu glänzen. Auch einige Models aus der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel waren mit von der Partie. Lieselotte Reznicek und Martina Gleissenebner-Teskey (50) durften sogar für Designer auf dem Catwalk laufen und rockten damit die Fashion Week!

Promiflash traf Lieselotte zum Gespräch, nachdem sie für den Designer Marcel Ostertag auf der Fashion Week gelaufen war. "Das fühlt sich riesig an, das hat so Spaß gemacht", zeigte sich die 66-Jährige ganz angetan von ihrem Job. Auf der Runway-Show präsentierte die Musikerin unter anderem ein gelbes Kleid mit rosa Schleife aus Marcels neuer Kollektion "Love Child". "Ich hatte so Glück mit dem Designer Marcel Ostertag. Er ist so süß, natürlich und empathisch. Ich habe mich so geborgen gefühlt", schwärmte die GNTM-Kandidatin von dem Modeschöpfer.

Doch warum ließ er gerade die Blondine für sich laufen? "Lieselotte läuft heute auch mit, weil sie so quirlig ist und uns emotional so abgeholt hat – das ist auch der Spirit der Kollektion", verriet Marcel im Promiflash-Interview. Martina hatte wiederum die Ehre, für Kilian Kerner über den Catwalk zu stolzieren. Die 50-Jährige glänzte unter anderem in einem rosa Anzug. Genau wie Lieselotte war auch das Model im Promiflash-Interview vorab nervös, ihre erste Show nach GNTM zu bestreiten. "Ich habe richtig Blut geleckt, ich liebe die kreative Arbeit. Ich habe niemanden getroffen, der nicht extrem sympathisch war", meinte die Trainerin.

Doch vor dem Walk hatte die Klosterneuburg auch Bammel. "Ich werde alles dafür tun, Kilian Kerner nicht zu enttäuschen. Ich habe gehört, dass er am Anfang schon sehr überzeugt von mir war, aber ich habe meine Nachteile beim Laufen", bemerkte Martina unsicher. Zum Beispiel schlenkere sie auf dem Catwalk zu sehr mit den Armen. Nach der Show war die Beauty aber sichtlich erleichtert. "Kilian Kerner – ohne Armewackeln", freute sich Martina auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Martina Gleissenebner-Teskey auf der Berlin Fashion Week im März 2022

Anzeige

Getty Images Marcel Ostertag, Designer

Anzeige

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Mercedes-Benz Fashion Week bei einer Runway-Show von Marcel Ostertag

Getty Images Kilian Kerner, Designer

Anzeige

Welcher Look gefällt euch besser – der von Lieselotte oder der von Martina? Ich finde, Lieselottes Outfit ist der Hammer! Mir gefällt Martinas Look besser. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de