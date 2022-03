Setzt Vanuschka damit zum Racheakt an? Die Blondine eröffnete in der diesjährigen Love Island-Staffel das wilde Treiben unter der Sonne Teneriffas und war Teil der ersten Knutscherei. Mit Bucci ging es beim Date in einem Whirlpool heiß her. Der Münchner ließ sich kurz darauf jedoch von Granate Sandrine ablenken und teilte auch ihr sein Interesse mit. Doch Vanuschka weiß sich offenbar auch ohne Bucci zu helfen – und züngelt ausgiebig mit ihrer Mitbewohnerin Vanessa!

Bei Wahrheit oder Plicht gehen Vanuschka und die 26-Jährige vor versammelter Mannschaft in die Vollen. Demonstrativ küsst die blonde Beauty ihre Mitstreiterin heiß und innig – mit Zunge und länger als 15 Sekunden. Mark hält das Ganze sogar auf Video fest. Die beobachtenden Single-Männer lässt dieser Anblick nicht kalt. "Das war auf jeden Fall sehr hot", attestiert Bucci. Vanuschkas Fazit nach dem Geknutsche dürfte dem Barkeeper aber wohl weniger gefallen. "Vanessa küsst auf jeden Fall besser als Bucci", verkündet die Salzburgerin im Einzelinterview.

Dennoch kann sich Bucci in der Villa aber nicht über zu wenig Aufmerksamkeit beschweren. Sowohl Vanuschka als auch Sandrine haben Interesse angemeldet. Obwohl er der blonden Beauty schon nähergekommen ist, will auch die 28-Jährige dranbleiben und betonte: "Bucci ist der Einzige, auf den ich mich fokussieren will."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Bucci und Vanuschka bei "Love Island" 2022

RTLZWEI Vanessa und Vanuschka knutschen bei "Love Island"

RTLZWEI Sandrine und Bucci, "Love Island" 2022

