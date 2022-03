Tim Lobinger (49) machte Schreckliches durch. Nachdem der ehemalige Stabhochspringer schon mal an Krebs erkrankt war, erhielt er erneut die Diagnose: Sein Krebs ist in neuer Form zurückgekehrt. Erneut musste der Ex-Profisportler eine Odyssee durchmachen: Zwischen Ärzten und Therapiebehandlungen bangte er sogar um sein Leben. Zwischenzeitlich verschlechterte sich sein Zustand so dramatisch, dass niemand wusste, wie lange Tim noch lebt. Der Abschied von seiner Familie wurde für ihn immer realer...

In Würzburg unterzog sich der gebürtige Rheinbacher vergangenes Jahr im Dezember einer personifizierten Krebstherapie. Doch die vielversprechende Behandlung schlug nicht an. Da sein Körper schnell abbaute, wusste er, dass er die "genetisch veränderten Zellen spätestens ab Anfang Januar" brauchte, um zu überleben. Weil die Weihnachtstage nahten, suchte der ehemalige Athletiktrainer das Gespräch mit seiner Familie. "Mit Alina, der Mutter unseres sechsjährigen Sohnes Okkert, habe ich über meinen Abschied gesprochen. Ich wusste ja nicht, wann und ob ich zurückkomme. Das war brutal", erzählte Tim im Bunte-Interview.

Seine Familie ahnte, dass das Weihnachten 2021 sein letztes könnte. Aber "keiner wollte was sagen", meinte der Ex-Let's Dance-Kandidat. Die Hoffnung auf Genesung schwand immer weiter. "Tag eins, drei, fünf, sieben, neun – nichts. [...] Ein schlimmer Moment, weil mir die Ärztin sagte: 'Wir haben uns das alles anders vorgestellt.' [...] Sie haben erklärt: 'Sie gehören zu den weniger als zehn Prozent, die nicht auf die Zellen reagieren'", ließ Tim diese schlimme Zeit Revue passieren. Wenig später habe die Therapie glücklicherweise aber doch noch bei ihm angeschlagen.

Getty Images Tim Lobinger bei den World Athletics Championships im Jahr 2005

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger im Juni 2020

Instagram / timlobingerofficial Tim Lobinger und sein Sohn

