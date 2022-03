Lara kann auch schon mal ihre Krallen ausfahren! Momentan sucht die Versicherungsangestellte auf Love Island nach ihrem persönlichen Mister Right. Gefallen hat die 27-Jährige an Nico gefunden. Auch der gebürtige Saarländer offenbarte, auf Lara zu stehen. Doch als Jennifer in die Villa einzog, war damit Schluss! Das ließ Lara nicht einfach so auf sich sitzen und machte Nico eine Szene. Im Promiflash-Interview verriet sie vorab: Ja, sie sei eifersüchtig, aber das fände sie überhaupt nicht problematisch!

"Eifersüchtig bin ich tatsächlich. Ich finde es noch gesund. Bis zu einem gewissen Grad finde ich das gut", stellte Lara im Promiflash-Interview vor Beginn der Dreharbeiten klar. Dass sie ihre Krallen ausfahren würde, sobald sie sich provoziert fühlt, ahnte sie wohl bereits. "Wenn das wirklich provokativ ist, bin ich auch nicht mehr cool", erklärte die Hamburgerin. Tatsächlich konnte sie nicht mehr an sich halten, als Nico ihr erst schöne Augen gemacht hatte und am nächsten Tag Granate Jennifer auf seinem Schoss saß.

Daraufhin schnappte Lara sich den Vertriebsmitarbeiter, stellte ihn zur Rede und bezeichnete ihn sogar als "unerzogen", "unreif" und "respektlos". "War ich mit ihr verheiratet oder was? Komm klar, das geht gar nicht!", war Nico im Einzelinterview über die Ansage bestürzt.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Lara, "Love Island"-Kandidatin 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Nico, "Love Island"-Kandidat 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Jennifer, "Love Island"-Kandidatin 2022

