Er ist schon richtig nervös! Die aktuelle Let's Dance-Staffel steht unter keinem guten Stern: Fast jede Woche fällt ein prominenter Kandidat, ein Profitänzer oder ein Jurymitglied krankheitsbedingt aus. Jetzt hat es auch Moderator Daniel Hartwich (43) erwischt, weswegen er die fünfte Show nicht moderieren kann. Er wird von Jan Köppen (39) ersetzt – und der hat schon mächtig Angst vor diesen großen Fußstapfen!

"Ich springe natürlich gerne ein, aber ich gebe zu: Mir geht schon jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen der Stift", zeigte der Take Me Out-Moderator sich in seiner Instagram-Story sichtlich nervös. Das liege aber nur an der Respektsperson Joachim Llambi (57), versuchte er seine Angst herunterzuspielen. "Eine Frage hab ich: Soll ich den eigentlich Joe nennen?", witzelte Jan weiter. Dann könne er die anderen beiden Juroren Motsi Mabuse (40) und Jorge Gonzalez (54) entgegen der Gewohnheiten ja mit ihren Nachnamen anreden: "Das wäre doch eine Idee! Wir gucken mal."

Selbst das Tanzbein schwingen und über das Parkett fegen wolle Jan aber auf gar keinen Fall. "Ich werde keinen Fuß krumm machen, was Tanzen angeht!", klärte er von vorneherein die Fronten. Der 39-Jährige freue sich aber sehr auf seinen Moderationseinsatz an der Seite von Victoria Swarovski (28).

Getty Images Joachim Llambi und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

Getty Images Jan Köppen und Victoria Swarovski im September 2021 in Köln

Instagram / jankoeppen Jan Köppen mit seinem Hund Suki im März 2022

