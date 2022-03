Die Sorgen um den Gesundheitszustand der Queen (95) halten weiter an. Nachdem sie zuvor schon einige Termine nicht wahrgenommen hatte, sagte sie auch ihre Teilnahme am wichtigen Commonwealth-Gottesdienst vor wenigen Tagen ab. Zuletzt wurden deshalb Gerüchte laut, wonach die Mobilität der Monarchin mittlerweile oft eingeschränkt sei, was ihr aber gar nicht gefalle. Die Queen möchte sich auf gar keinen Fall öffentlich in einem Rollstuhl zeigen.

Wie Mirror berichtete, legt die Queen extremen Wert darauf, bei öffentlichen Terminen niemals in einem Rollstuhl zu erscheinen. Grund dafür soll ein Ereignis von 2001 sein: Beim 101. Geburtstag der Queen Mum (✝101) wurde Prinzessin Margaret (✝71), die Schwester der Queen, in einem Rollstuhl vorgefahren. Nachdem sie sich von mehreren Schlaganfällen erholen musste, war ein Zeigen der Prinzessin eigentlich gar nicht vorgesehen. Margaret, die eigentlich für ihren glamourösen Look bekannt war, schockierte die Royal-Fans mit ihrem gebrechlichen Aussehen und lenkte damit die Aufmerksamkeit von ihrer Mutter ab.

Die Queen soll sich gut an diese Situation erinnern und sehr unglücklich darüber sein, dass ihre Schwester in diesem Licht gesehen wurde. "Es ist ein gespenstisches Bild und keines, an das sich die Königin gerne erinnert", erklärte ein Insider. Einen solchen kränklichen Auftritt wolle sie sich selbst deshalb unbedingt ersparen und sage die Termine darum lieber gleich ganz ab.

Getty Images Queen Mum, Prinz Charles, Prinz William, Prinz Harry und Prinzessin Margaret 2001

Getty Images Prinzessin Margaret, Prinzessin Diana, Queen Elizabeth II und die Queen Mum 1994

Getty Images Die Queen im Mai 2021

