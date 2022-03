Dieser Trip hat es Herzogin Kate (40) total angetan! Anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums der Queen (95) touren die dreifache Mutter und ihr Gatte Prinz William (39) derzeit durch die Karibik. Dort beeindruckt die Duchess of Cambridge nicht nur in zahlreichen farbenfrohen Outfits. Das Paar erlebt auch allerhand und unternahm sogar schon einen Tauchgang. Nun betonte Kate, wie sehr sie die Karibikreise bisher genießt!

Beim Besuch einer Grundschule in Nassau, der Hauptstadt der Bahamas, schwärmte die 40-Jährige öffentlich von Land und Leute. "Wir sind so begeistert, hier auf den Bahamas zu sein – in einem Land, in dem wir uns sofort zu Hause fühlten, als wir den Boden betraten", zitiert unter anderem Hello! die Rede der Brünetten. Offenbar reicht Kate die Zeit vor Ort kaum: "Die spektakuläre Natur der Bahamas ist einfach ein Segen. Ich wünschte nur, wir könnten während unseres Aufenthalts alle 700 Inseln besuchen!"

Während ihres Vortrags kam die Britin auch auf ihren Nachwuchs zu sprechen. "Unsere drei Kinder, George, Charlotte und Louis, lieben es, am Meer zu sein", erzählte Kate. Deshalb hoffe sie, dass ihr Nachwuchs auch schon bald das klare Wasser und die schönen Stände der Bahamas erleben darf.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im März 2022 in Jamaika

Getty Images Herzogin Kate bei ihrer Karibikreise in Belize

MEGA Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

