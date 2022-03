Sie macht es eindeutig! Seit Oktober letzten Jahres kursierten immer wieder die Gerüchte, dass zwischen Pete Davidson (28) und Kim Kardashian (41) etwas läuft. Lange gab das weder die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit, noch der Comedian zu. Anfang März bestätigte Kim es jedoch offiziell mit süßen Bildern auf ihrem Instagram-Account. Petes Mutter scheint davon auch begeistert zu sein: Sie machte jetzt sogar deutlich, dass sie sich über Enkelkinder freuen würde!

Wie Page Six bemerkte, hinterließ die Mutter des Saturday Night Life-Moderators auf Instagram einen verdächtigen Kommentar: Ein Fan schrieb, dass er glaubt, Kim und Pete würde noch Ende des Jahres ein Kind bekommen. Darauf reagierte Petes Mama Amy freudig! "Yayyyy!", schrieb sie darunter. Sollte die bereits vierfache Mama Kim noch mehr Nachwuchs wollen, darf sie sich auf Unterstützung vonseiten der Familie ihres Liebsten also wohl auf jeden Fall freuen.

Erst vor wenigen Tagen machte die Ex von Kanye West (44) deutlich, wie glücklich sie derzeit mit Pete ist. "Es fühlt sich so gut an. Daran möchte ich für immer festhalten", schwärmte Kim in der "The Ellen DeGeneres Show" von ihrer frisch erblühten Beziehung.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

Anzeige

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

Anzeige

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de