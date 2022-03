Sind Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) etwa nur dank Scott Disick (38) zusammengekommen? Nach ihrem Ehe-Aus mit Kanye West (44) scheint die Reality-TV-Bekanntheit endlich wieder glücklich zu sein. Seit einigen Monaten datet sie den Comedian. Zwischen den beiden ist es offenbar auch ziemlich ernst, denn die Influencerin postete sogar schon erste Pärchen-Pics mit dem Schauspieler im Netz. Jetzt kamen endlich weitere Details über ihr Kennenlernen ans Licht: Scott soll Kim und Pete damals verkuppelt haben!

Das plauderte nun ein Insider gegenüber HollywoodLife aus. Im Herbst 2021 moderierte die 41-Jährige eine Folge von Saturday Night Live. Anschließend soll sie gemeinsam mit ihrer Schwester Kourtney Kardashian (42), Scott und dem Ex von Ariana Grande (28) feiern gewesen sein. "Sie haben gesehen, wie Pete sie angeschaut hat", meinte der Informant zu wissen. Kim sei in seiner Nähe total aufgeblüht – und deshalb haben sich der Unternehmer und Kourtney angeblich dazu entschlossen, Amor für die beiden zu spielen. "Seitdem hat sich Pete bei zahlreichen Gelegenheiten mit Scott getroffen", berichtete die Quelle.

Zwischen dem 28-Jährigen und dem Suicide Squad-Darsteller scheint in den vergangenen Monaten also eine enge Freundschaft entstanden zu sein. "Scott mag Pete wirklich", verriet der Insider gegenüber dem Magazin. Die beiden sollen viel Zeit miteinander verbringen und eine "echte Bromance am Laufen" haben.

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Scott Disick und Kim Kardashian, 2020

