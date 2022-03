Sie hat einen ganz ausgefallenen Talisman. Es ist schon lange bekannt, dass bei DSDS Glücksbringer und Rituale eine große Rolle spielen, die die Mitwirkenden gut durch die Shows bringen sollen. So verriet Juror Florian Silbereisen (40) zum Beispiel, bei den Live-Shows seine rote Glücksunterhose tragen zu wollen. Und auch die Finalisten des letzten Jahres setzten immer wieder auf ganz bestimmte Gegenstände, um den perfekten Auftritt hinzulegen. Aber der Glücksbringer von Kandidatin Giorgia Borzellino ist ganz besonders ungewöhnlich.

"Meine Nabelschnur habe ich bei jedem Auftritt dabei", erklärte sie RTL im Auslandsrecall. Prompt holte die Mannheimerin das getrocknete Teil dann auch aus einem rosa Säckchen aus ihrer Handtasche – und schockt damit ihre Konkurrenten. "Das ist wirklich crazy, so was habe ich noch nie gesehen. Also das hat keiner von uns", brachte Kandidatin Lisa Hettinger ihre Überraschung zum Ausdruck.

Beim Casting hat der Talisman ja auf jeden Fall schon funktioniert und die Verkäuferin eine Runde weiter gebracht. Ihre Schwester Daria, die mit ihr zusammen am Casting teilnahm, hatte da wohl einen weniger verlässlichen Glücksbringer. Sie durfte sich zwar zunächst über den Recall-Zettel freuen, musste Giorgia dann aber alleine in den Auslandsrecall nach Apulien fahren lassen.

RTL / Stefan Gregorowius Emine Knapczyk, Giorgia Baorzellino und Abigail "Abi" Campos bei DSDS 2022

RTL / Stefan Gregorowius Giorgia Borzellino, DSDS- Kandidatin 2022

RTL / Stefan Gregorowius Daria und Giorgia Borzellino, DSDS-Kandidatinnen 2022

