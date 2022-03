Er muss ganz schön einstecken. Pete Davidson (28) wird wegen seiner Beziehung zu Kim Kardashian (41) Opfer von Hassattacken durch ihren Noch-Ehemann Kanye West (44). Immer wieder teilt der Rapper gegen den Comedian aus und geht dabei sogar so weit, dass er Figuren von ihm in seinen Musikvideos foltert und lebendig begräbt. Wegen dieser Attacken hat Kim Angst, dass ihr Liebster sie verlassen könnte. Petes Freund Jon Stewart (59) verriet jetzt, wie es ihm inmitten dieses Dramas geht.

Der Schauspieler packte in der "The Howard Stern Show" über das Gefühlsleben seines guten Freundes aus. "Ich kenne Pete sehr gut. Er ist nur ein Kind, das versucht, sein Leben zu leben", berichtete er. Sein "Lieblingsmensch" tue das Beste, was man in so einer brisanten und belastenden Situation tun könne. "Ich liebe diesen Jungen einfach", schwärmte Jon von seinem väterlichen Verhältnis zu dem Komiker und drückte seine bedingungslose Unterstützung für ihn aus.

"Er ist einfach nur ein kluger, lustiger Junge, der versucht zu leben", stellte der 22-fache Emmy-Gewinner nochmals klar. Er wolle Pete beschützen, da schon viele seiner Freunde in Schwierigkeiten geraten und einige sogar gestorben seien. "Es ist ein abgefucktes Business", resümierte Jon.

Getty Images Jon Stewart und Pete Davidson im Oktober 2021 in New York

Instagram / theproblem Jon Stewart im Dezember 2021

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

