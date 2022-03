Kim Kardashian (41) macht sich Sorgen, von Pete Davidson (28) verlassen zu werden. Seit der Trennung von Kanye West (44) ist er der neue Mann an ihrer Seite – und wurde deshalb immer wieder Opfer von Cyberangriffen durch ihren Noch-Ehemann. Zuletzt machte Ye mal wieder Schlagzeilen, weil er in seinem Musikvideo eine Figur, die dem Comedian sehr ähnlich sah, bei lebendigem Leibe vergrub. Kim hat deshalb Angst, dass die ganzen negativen Geschichten Pete zu viel werden!

Wie ein Insider Hollywood Life berichtete, sei die Unternehmerin in ihrer Beziehung eigentlich unglaublich glücklich – jedoch befürchte sie, Pete wegen der nervenaufreibenden Geschehnisse zu verlieren. "Sie hat Bedenken, dass das ganze Drama mit Kanye ihn von ihr entfremden oder sogar abschrecken wird", berichtete die Quelle. Kim zweifle deshalb daran, dass ihre neue Beziehung lang halten werde – eine solche Entscheidung des Schauspielers könne sie jedoch völlig nachvollziehen: "Sie versteht absolut, wenn das zu viel für ihn wird". Dennoch hoffe die vierfache Mutter, dass Pete bereit sei, bei all den Problemen an ihrer Seite zu bleiben.

Trotz der Vorkommnisse und der Anfeindungen, denen Kim und Pete durch den Rapper immer wieder ausgesetzt sind, hofft die Reality-TV-Bekanntheit auch noch auf eine Versöhnung mit ihrem Verflossenen. "Ihr größter Wunsch ist es, eine gesunde Beziehung zu Kanye als Elternteil zu haben, und sie wird weiterhin alles tun, um die Dinge in diese Richtung zu bewegen", hatte ein Insider erklärt. Deshalb versuche sie, stets positiv zu bleiben.

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson im November 2021

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Getty Images Pete Davidson, Comedian

