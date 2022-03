Wird Jan Köppen (39) bald Let's Dance-Kandidat? Der Take Me Out-Moderator musste am Freitagabend für den erkrankten Daniel Hartwich (43) bei Let's Dance einspringen. Zusammen mit Victoria Swarovski (28) führte er durch das Programm. Tanzen muss das Moderationsduo dabei zwar nicht unbedingt – etwas Tanzparkett-Luft konnte der Bartträger aber dennoch schnuppern. Könnte sich Jan nach seinem Let's Dance-Debüt vorstellen, auch mal sein Glück als Promitänzer zu versuchen?

Nach seinem Einsatz als Daniel-Ersatz und ein paar Besuchen der Show als Studiogast scheint der 39-Jährige für weitere Tanzformat-Auftritte gewappnet zu sein. "Jetzt wüsste ich, wie das sein könnte", betonte er in einem Instagram-Livestream. Allerdings glaubt er nicht daran, dass er eine Topfigur auf dem Parkett abgeben würde. "Ich würde hier so den Basti einnehmen. Das wäre so meine Haltung. Sag niemals nie, aber sag auch niemals ja", witzelte er. Comedian Bastian Bielendorfer (37) macht aktuell tatsächlich mit seiner eher weniger professionellen Haltung auf dem Parkett von sich reden. Von Juror Joachim Llambi (57) gibt es meist mehr Kritik als Lob – die Zuschauer scheinen ihn aber zu lieben.

Seinen Moderationsjob hat Jan aber zumindest gut hinter sich gebracht. Auch Kollegin Victoria war begeistert. "Super hat er sich geschlagen", schwärmte sie. Der gebürtige Gießener selbst war vor der Show wohl noch skeptisch, ob er das meistern könne. "Ihr seid schon so eine bestehende Produktion, die das schon so lange macht. Da fühlt man sich so ein bisschen wie ein Fremdkörper", gab er gegenüber seiner Co-Moderatorin zu.

