Es wird wieder ziemlich heiß, denn der Stripperfilm geht in die nächste Runde. Derzeit finden die Dreharbeiten für den dritten Teil von Magic Mike statt. Bereits die ersten beiden Filme ließen Frauen- (und Männer)-Herzen auf der ganzen Welt höherschlagen. Der Hauptdarsteller Channing Tatum (41) steckt bereits mitten in den Vorbereitungen. Und die sollen, wie er jetzt verrät, nicht ohne sein.

Channing erzählte in einem Interview in der "Ellen DeGeneres Show", dass er sehr viel Muskelkater hat. "Mein Körper schmerzt. Wir proben gerade mit Allison [Holker] und es ist sehr intensiv", berichtete er Moderatorin Ellen DeGeneres (64) vom Training mit der US-amerikanischen Profitänzerin. Der Schauspieler und Regisseur fügte hinzu, dass zu seinen Vorbereitungen für seine Rolle als Magic Mike neben dem Erlernen von Choreografien auch Radfahren und Diäten gehören. "Es dauert jetzt viel länger, um in Form zu kommen", gab Channing zu. "Das Verrückte daran ist, dass man drei Monate damit verbringen kann, auf null Prozent Körperfett zu kommen", fuhr er fort. "Dann geht man an einem Cheeseburger in einem zu engen Radius vorbei und man hat das Gefühl, dass alles verschwindet."

Eine Sache steht aber nicht mehr auf Channings To-do-Liste: Waxing. "Ich werde mich dieses Mal nicht wachsen lassen. Ich denke, wir werden mit der Zeit gehen", erklärte er. "Man muss nicht mehr nackt sein, man muss nicht mehr aussehen wie eine chinesische haarlose Schoßkatze, um sexy zu sein. Das ist irgendwie eine Sache von früher."

Getty Images Channing Tatum und Matthew McConaughey im Juli 2012

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Getty Images Channing Tatum und die "Magic Mike"-Tänzer im Dezember 2019 in Melbourne

