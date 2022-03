Reese Witherspoon (46) verzaubert mit süßem Liebescontent. Obwohl die Schauspielerin und ihr Mann Jim Toth (51) schon seit vielen, vielen Jahren gemeinsam durchs Leben gehen, zeigen sie sich sehr selten zusammen in der Öffentlichkeit. Umso mehr freuen sich die Fans über jedes Pärchenfoto, das Reese im Netz postet. Jetzt teilte die Oscar-Preisträgerin aber nicht nur Bilder mit ihrem Liebsten, sondern auch emotionale Zeilen zum gemeinsamen Jahrestag.

2011 hatten sich die 46-jährige und ihr Mann das Jawort gegeben – das bedeutet: In diesem Jahr feiern sie bereits ihr elftes Hochzeitsjubiläum. "Alles Gute zum Jahrestag. Elf Jahre voller Abenteuer, Liebe und Lachen. Ich bin so froh, dieses wundervolle Leben mit dir teilen zu können", schwärmte die US-Amerikanerin auf Instagram von ihrer Beziehung mit dem Filmproduzenten. In der Fotoreihe können die Fans nicht nur aktuelle Bilder der beiden bestaunen, sondern auch einen Schnappschuss aus jungen Jahren.

Die Fans sind bei dem Anblick der Turteltauben ganz hin und weg und freuten sich mit Reese und Jim. "Das süßeste Paar" oder "Wie wundervoll. Alles Liebe zum Jahrestag euch beiden", lauten nur zwei von vielen Kommentaren unter der Bilderreihe.

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Filmproduzent Jim Toth mit seiner Frau Reese Witherspoon

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und Jim Toth

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und ihr Mann Jim Toth im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de