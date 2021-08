Reese Witherspoon (45) hat mit Jim Toth (51) den richtigen Mann an ihrer Seite gefunden. Seit über einem Jahrzehnt gehen die Oscarpreisträgerin und der Filmproduzent nun schon gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2011 gab sich das Paar schließlich sein Versprechen auf immer und ewig. Ein Jahr später kam der gemeinsame Sohn Tennessee James auf die Welt, der ihre Liebe perfekt machte. Jetzt veröffentlichte die Schauspielerin nach Längerem endlich mal wieder ein niedliches Foto von sich und ihrem Liebsten.

Auf Instagram postete die Big Little Lies-Darstellerin nun einen süßen Schnappschuss mit ihrem Schatz. "Ich genieße die Sommernächte mit meinem süßen Mann", schrieb die 45-Jährige zu dem Foto. Sofort sammelten sich viele begeisterte Kommentare unter der Aufnahme. Auch einige prominente Freunde der dreifachen Mutter ließen es sich nicht nehmen, ihre Begeisterung über die seltene Momentaufnahme mit Jim zum Ausdruck zu bringen. "Das goldene Sommerpaar", schrieb beispielsweise Co-Star Selma Blair (49) und Chelsea Handler (46) kommentierte: "Ich liebe deinen Ehemann".

Bereits im vergangenen Monat hatte die einstige "Natürlich blond"-Hauptdarstellerin ein Foto ihres Liebsten geteilt. Anlässlich dessen 51. Geburtstag hatte die in New Orleans geborene Schönheit in ihrem Post verraten, dass ihr Schatz buchstäblich von allen Sportarten dieser Welt sowie mit gesundem Essen und Autofahrten in den Sonnenuntergang besessen sei. Zudem nannte sie Jim einen "wunderbaren, leidenschaftlichen und neugierigen Ehemann."

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und ihr Mann Jim Toth im August 2021

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Jim Toth und sein Sohn Tennessee James Toth im Juni 2021

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de