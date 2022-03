Was schlemmt Leni Klum (17) am liebsten? Keine Frage: Die Tochter von Heidi Klum (48) hat eine Topfigur. Schließlich arbeitet die 17-Jährige als Model und ergattert einen Job nach dem anderen. Achtet die Laufstegschönheit aufgrund ihres Berufs denn ganz besonders darauf, was sie zu sich nimmt? Ihren Lieblingsspeisen nach zu urteilen wohl nicht! Denn Leni isst am liebsten Hausmannskost von ihrer Oma!

"Ich liebe Gulasch", schwärmte Leni von einer ihrer Leibspeisen im Interview mit RTL. Wovon sie auch nicht genug kriegen kann, ist Bohnensuppe. "Aber nur, wenn meine Oma die macht", betonte die US-Amerikanerin. Auch süßen Sachen ist Leni nicht abgeneigt. Bei Pfannkuchen mit Schokocreme läuft ihr ebenfalls das Wasser im Mund zusammen.

Wenn Leni sich mal nicht von ihrer Großmutter bekochen lässt oder modelt, geht die Tochter von Flavio Briatore (71) noch zur Schule. Doch wie kriegt sie beides unter einen Hut? "Am Wochenende arbeite ich und unter der Woche gehe ich zur Schule. Es ist wie Freizeit. Es fühlt sich nicht ansatzweise wie Arbeit an", erzählte Leni von ihrem Modeljob.

Getty Images Leni Klum, Model

Instagram / leniklum Leni Klum mit ihrer Oma Erna und ihrer Mutter Heidi

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

