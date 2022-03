Mia Madisson bangt um ihr ungeborenes Baby. Nachdem die Ex-Reality Shore-Teilnehmerin kürzlich überraschend ihren Partner Matteo Rocco in Las Vegas geheiratet hat, ging sie jetzt mit eigentlich schönen News an die Öffentlichkeit. Das Paar erwartet sein erstes Kind! Doch die TV-Bekanntheit ist in großer Sorge. Es ist nicht sicher, ob ihr Baby wirklich das Licht der Welt erblicken wird: Mia droht eine Fehlgeburt.

Auf Instagram nahm Mia ihre Follower mit zu einem Arztbesuch und wandte sich daraufhin todtraurig an ihre Community. "Wie ihr vermutet habt, bin ich schwanger", enthüllte die Instagrammerin, während sie weinte. Aktuell befände sie sich in der sechsten Woche, doch der Arzt konnte auf dem Ultraschall noch keinen Embryo erkennen. "Die Ärzte gehen davon aus, dass es wieder eine Fehlgeburt wird", meinte Mia.

In der sechsten Woche müsste eigentlich ein Embryo auf dem Ultraschall sichtbar sein, erklärte die Schwangere. "Es ist noch nicht hundertprozentig, dass ich eine Fehlgeburt haben werde, die Wahrscheinlichkeit ist aber groß", bangte Mia.

Instagram / teostray Mia Madisson und ihr Ehemann Matteo Rocco

Frank Fastner / TV NOW Mia Madisson, ehemalige Kandidatin bei "Paradise Hotel"

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, Februar 2022

