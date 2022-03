Das haben die Fans bestimmt noch nicht über ihre Lieblingsserie gewusst. Seit Freitag kommen Freunde des Historiendramas Bridgerton endlich wieder auf ihre Kosten: Die zweite Staffel ist nach längerem Warten jetzt auf Netflix verfügbar. Diesmal steht Daphnes Bruder Anthony im Mittelpunkt der Serie. Doch es gibt fünf Fakten über den Dreh der zweiten Staffel des Erfolgsformats, mit denen die Zuschauer sicherlich nicht gerechnet haben.

Im Gespräch mit Buzzfeed verriet der Produzent Chris Van Dusen, dass ein großer Teil der zweiten Staffel in seinem Keller entstand, da alles virtuell nachbearbeitet werden musste. "Die orchestralen Pop-Cover, die wir hinzugefügt haben, habe ich mit meinen beiden 18 Monate alten Kindern getestet, und wenn sie anfingen, zu dem Song zu tanzen, haben wir ihn beibehalten", erzählte Chris. Jonathan Bailey (33) plauderte aus, dass er ein sehr peinliches Erlebnis mit seiner Hose hatte. "Ich hatte eine Szene, in der ich und die Geschwister fechten, und die Kostüme waren an bestimmten Stellen sehr eng", schilderte der Anthony-Darsteller. Und schließlich geschah das Unvermeidbare: "Ich machte diesen Ausfallschritt und meine Hose riss im Schritt", gestand Jonathan.

Am Set durfte auch der tierische Star der Serie, der Hund Newton, nicht fehlen. Er soll eine richtige Diva gewesen sein, gab Produzent Chris preis. "Newton hat auf mich gehört, aber auf niemanden sonst", fügte Simone Ashley, die die Kate Sharma verkörpert, hinzu. Einmal sei der Vierbeiner sogar ohnmächtig geworden. "Ich habe versucht, mein Ding durchzuziehen, und dann habe ich nach unten geschaut und gesehen, wie er die Kieselsteine verschlungen hat. Dann wurde er ohnmächtig, weil er sie alle gegessen hatte", erzählte sie lachend über Newtons Eskapaden. Und die Fans wussten sicher auch nicht, dass unter den "Bridgerton"-Liebhabern eine berühmte US-amerikanische Politikerin ist: "Eine der denkwürdigsten Reaktionen war, als Hillary Clinton sich meldete und sagte, sie sei ein Fan der Serie! Sie sagte, sie liebe alles an der Serie und an dem, was wir tun. Das ist etwas, an das ich mich immer erinnern werde", berichtete Chris gerührt.

Netflix Szene aus der Serie "Bridgerton"

Netflix Kate Sharma (Simone Ashley) und Edwina Sharma (Charithra Chandran) in "Bridgerton"

Getty Images Hillary Clinton, Februar 2022 in New York

