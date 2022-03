Kim Kardashian (41) sorgt regelmäßig für Schlagzeilen! In letzter Zeit vor allem wegen des Rosenkriegs, den sie sich mit ihrem Ex Kanye West (44) liefert. Doch auch unabhängig davon bleibt die Reality-TV-Bekanntheit in aller Munde. Denn vor Kurzem teilte die Beauty einen fragwürdigen Karrieretipp, als sie sagte, die Leute sollen einfach ihren Hintern hochbekommen – dafür kassierte sie einen ordentlichen Shitstorm. Nun gab Kim ein Statement zu ihrem kritisierten Arbeits-Kommentar ab.

In einem Interview mit Good Morning America kam die 41-Jährige noch einmal auf ihre Aussage zu sprechen. Anscheinend ergab sich ihre Bemerkung aus einer vorangegangenen Frage und wurde zu einem Zitat ohne Kontext. Die dunkelhaarige Schönheit stellte klar, worauf sie eigentlich hinaus wollte: "Der Rat, den ich geben würde, ist dieser, dass eine Präsenz in den sozialen Medien und die Teilnahme an einer Realityshow nicht über Nacht zum Erfolg führen. Man muss wirklich hart arbeiten."

Die Keeping up with the Kardashians-Berühmtheit hat karrieretechnisch anscheinend auch noch so einiges vor. Gegenüber Vogue plauderte Kim nämlich aus, dass sie irgendwann eine erfolgreiche Anwaltskanzlei gründen will. "Die Erfahrung hat mich so viel gelehrt und ich habe noch nie in meinem Leben so hart an etwas gearbeitet", berichtete sie bezüglich ihres Jura-Studiums.

