Was für ein besonderer Moment! Jake Gyllenhaal (41) ist seit etwas mehr als drei Jahren glücklich an das Model Jeanne Cadieu vergeben. Im Oktober vergangenen Jahres waren die zwei erstmals zusammen auf einem Event und feierten ihr Red-Carpet-Debüt. Gemeinsame öffentliche Auftritte sind jedoch nach wie vor eine Seltenheit. Vielleicht wagen sich die beiden Turteltauben nun aber öfters ins Rampenlicht: Jake und Jeanne schritten wieder gemeinsam über den roten Teppich!

Bei der alljährlichen Vanity-Fair-Oscar-Party, die seit mehr als 25 Jahren nach der Oscar-Verleihung stattfindet, zeigte sich der 41-Jährige in Begleitung seiner hübschen Herzensdame. Vor der Verleihung des berühmten Preises ließ sich das Paar noch nicht gemeinsam ablichten, sorgte dann aber später doch noch für einige bezaubernde Schnappschüsse. Gekonnt schick gekleidet bewiesen die zwei Liebenden, dass sie sich definitiv zusammen sehen lassen können!

Ob Jake und seine Jeanne nun öfters gemeinsam bei Veranstaltungen sein werden? In letzter Zeit hatte sich der Kalifornier jedenfalls immer offener in Bezug auf seine Beziehung gezeigt. In einem Gespräch mit Esquire plauderte er diesbezüglich sogar einige süße Details aus – offenbar fühlt er sich sehr wohl. "Ich habe eine Beziehung, die wirklich wunderbar ist", gab er preis.

Getty Images Peter Sarsgaard, Maggie Gyllenhaal, Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu, September 2021

Getty Images Jake Gyllenhaal in Los Angeles

Getty Images Jake Gyllenhaal, Schauspieler

