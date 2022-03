Kim Kardashian (41) und Kanye West (44) scheinen eine Zoff-Auszeit einzulegen! Nachdem die Reality-TV-Bekanntheit die Scheidung von dem Rapper eingereicht hatte, schoss der immer wieder fies gegen seine Ex. Neben öffentlichen Gewaltdrohungen und heftigen Beleidigungen gegen ihren neuen Freund Pete Davidson (28) kritisierte der "Stronger"-Interpret auch den Erziehungsstil der vierfachen Mutter. Für ihre Kinder scheinen Kim und Kanye ihre Streitereien nun zumindest für einen Nachmittag beiseitegelegt zu haben.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sind Kim und Kanye zu sehen, wie sie zum ersten Mal seit mehreren Monaten wieder zusammen unterwegs sind. Gemeinsam mit ihren Kindern North (8), Chicago (4) und Psalm (2) feuerte das Ex-Paar am Sonntag ihren Sohn Saint (6) in Los Angeles bei einem Fußballspiel vom Spielfeldrand aus an. Ob das Scheidungsdrama nach diesem Familienausflug beigelegt werden kann? Eher nicht – denn obwohl sich die zwei um ein familiäres Miteinander zu bemühen scheinen, wirken Kim und Kanye sichtlich distanziert zueinander.

Die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin kam zuletzt angeblich an ihr Limit. "Kanye hat eine Grenze überschritten. Wenn die Dinge so weitergehen, gibt es absolut keine Chance, dass sie in Zukunft irgendeine Art von einvernehmlichem Co-Parenting mit ihm haben wird", verriet ein Freund der Unternehmerin vor einigen Wochen gegenüber The Sun. Wegen der andauernden Angriffe durch ihren Ex holte sich Kim sogar extra Security und erhöhte die Sicherheitsmaßnahmen für ihre Familie.

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern North, Saint, Chicago und Psalm, 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Instagram 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de