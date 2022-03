Johannes Huth gibt für Sturm der Liebe 100 Prozent! Seit rund einem Jahr ist der Schauspieler jetzt schon Teil der deutschen Telenovela. Dort verkörpert der ehemalige GZSZ-Star die Figur Gerry Richter. Der süße Hilfsgärtner bandelte in den vergangenen Folgen unter anderem mit Shirin Ceylan (Merve Çakır) und Merle Finow (Michaela Weingartner) an. Doch wie sieht es eigentlich im Liebesleben des Darstellers aus? Im Promiflash-Interview betonte Johannes jetzt, dass er keine Zeit für eine Beziehung hat...

"Nein, ich bin nicht vergeben. Da die Arbeit momentan sehr im Fokus steht, bleibt wenig Zeit für das Privatleben. Aber das ist vollkommen in Ordnung für mich", offenbarte der 33-Jährige gegenüber Promiflash. Und wie sieht es mit seinem sonstigen Umfeld aus? "Wenn ich mich in der Arbeit verliere, fällt es mir manchmal schwer, den Kontakt zu meinen Freunden und der Familie zu pflegen", erklärte Johannes weiter.

Und wie kommen seine Liebsten damit klar, wenn Johannes mal wieder ganz in den Fürstenhof abtaucht? "Zum Glück nehmen sie mir das nicht übel, weil sie mich mittlerweile sehr gut kennen und wissen, dass das nichts mit meiner Liebe ihnen gegenüber zu tun hat", verriet der "Sturm der Liebe"-Star. Trotzdem wolle er an seinen Prioritäten arbeiten und sich künftig mehr Zeit für die wichtigen Menschen in seinem Leben nehmen.

Instagram / mervee.ca Johannes Huth am "Sturm der Liebe"-Set mit Stefan Hartmann und Merve Çakır

ARD / Christof Arnold Johannes Huth, Darsteller bei "Sturm der Liebe"

Instagram / j.huth Johannes Huth, Schauspieler

