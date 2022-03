Muss er seinen Goldjungen wieder abgeben? Diese Preisverleihung hätte der Höhepunkt seiner Karriere sein sollen: Will Smith (53) erhielt bei der Oscar-Vergabe am vergangenen Wochenende den Preis als bester Hauptdarsteller. Doch noch bevor er seine Trophäe entgegennahm, sorgte er für einen Eklat, als er auf die Bühne stürmte und Chris Rock (57) ohrfeigte. Der Comedian hatte zuvor einen Witz auf Kosten von Wills erkrankter Frau Jada (50) gemacht. Seinen Oscar muss Will wegen seines Gewaltausbruchs aber wohl nicht abgegeben.

Das sagte Whoopi Goldberg (66), Gouverneurin der Oscar-Akademie, in der Sendung The View. Demnach wird Will entgegen der Befürchtungen seiner Fans, der Schauspieler müsse seinen ersten Oscar direkt wieder zurückgeben, weiterhin Preisträger des berühmten Filmpreises bleiben. "Wir werden ihm den Oscar nicht wegnehmen", betonte sie. Es werde zwar Konsequenzen geben, aber weil Chris auch bestätigt hatte, keine Anzeige gegen seinen Angreifer erstatten zu wollen, könne dieser den Preis behalten.

Whoopi zeigte sogar Verständnis für Wills Handlung: "Ich verstehe es. Nicht jeder verhält sich unter Druck so, wie wir es gerne hätten. Und er ist ausgerastet..." Es habe sich wohl einfach sehr viel angestaut und manchmal käme man eben einfach an den Punkt, an dem man sich "schlecht benehme". Der "King Richard"-Darsteller selbst hatte sich am Tag nach seinem Ausraster öffentlich entschuldigt und sein Verhalten als unentschuldbar bezeichnet.

Getty Images Whoopi Goldberg, Schauspielerin

Getty Images Jada Pinkett-Smith, Willow Smith, Will Smith, Jaden Smith und Trey Smith

Getty Images Whoopi Goldberg bei der Met-Gala 2021

