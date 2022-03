Er blickt nun nach vorn! Henrik Stoltenberg versuchte bei Temptation Island V.I.P. sein Glück und stellte dabei die Beziehung mit Paulina Ljubas (25) auf die Probe. Das Ergebnis: Sie trennten sich nach den Dreharbeiten und es entfachte ein öffentlicher Streit zwischen ihnen. Doch der ehemalige Love Island-Kandidat ist nun offenbar bereit für eine neue Liebe. Henrik verriet Promiflash, wie er die belastende Zeit mit seiner Ex verarbeitet hat.

Der 25-Jährige verfolgte allem Anschein nach eine bestimmte Strategie, um dem ganzen Drama den Rücken zu kehren. "Ich bin bewusst auf Reisen gegangen, weil ich wusste, dass ich mich dadurch in meiner Persönlichkeit durch die vielen verschiedenen Eindrücke weiterentwickeln kann", verriet er im Interview mit Promiflash. Der Reality-TV-Star habe mit Paulina abgeschlossen und wünsche sich eine neue Frau an seiner Seite, mit der er zusammen wachsen kann.

Paulina ist jedenfalls schon seit Längerem über Henrik hinweg und hat ihr neues Liebesglück in Yasin Mohamed (30) gefunden. Vor wenigen Wochen schwärmte sie in den höchsten Tönen von ihrem neuen Partner und verriet auf Instagram: "Ich könnte euch jetzt tausend Gründe nennen – aber kurz gesagt, weil er mich sehr glücklich macht." Dabei betonte sie, dass es nichts an Yasin gebe, das ihr nicht gefällt.

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg "Temptation Island V.I.P. 2022"-Kandidat Henrik Stoltenberg

Anzeige

henrik_stoltenberg / Instagram Henrik Stoltenberg im Januar 2022

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed bei der "Miss Germany"-Wahl 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de