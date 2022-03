Ihre Zweisamkeit haben sich Jessica (27) und Niklas Schröder (33) auf jeden Fall verdient! Anfang September sind die beiden Bachelor-Stars zum ersten Mal Eltern ihrer kleinen Tochter Hailey Emilia geworden. Seitdem dreht sich der Alltag der zwei TV-Bekanntheiten voll und ganz um ihren niedlichen Nachwuchs. Nun haben sich Jessi und Nik wichtige Pärchen-Zeit zu zweit eingeräumt und ihre erste Datenight ohne Baby genossen.

"Nach sieben Monaten erste Nacht ohne Baby und wir gehen schön was essen. Jessi freut sich jetzt schon auf das Bett und das Ausschlafen", verkündete Nik am Wochenende in einer niedlichen Bilderreihe auf seinem Instagram-Profil – auf einigen niedlichen Spiegel-Selfies hatte sich das junge Liebespaar sichtlich über ihre gemeinsame Zeit zu zweit gefreut. Dabei richtete der 33-Jährige auch einige stolze Worte an seine Frau. "Du bist eine Maschine als Mama und natürlich meine Queen", schwärmte Nik in seinem Beitrag.

Wie sehr Jessi und Nik ihre neue Rolle als Eltern genießen, zeigen die zwei immer wieder mit niedlichen Schnappschüssen gemeinsam mit ihrer Kleinen auf Social Media. Auch die Community der Netz-Stars zeigt sich jedes Mal total aus dem Häuschen, wenn die beiden Einblicke in ihren niedlichen Baby-Alltag geben.

